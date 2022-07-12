За неделю к врачам “скорой” обратились почти 15 тысяч человек

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С 4 по 10 июля в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14997 обращений. В медучреждения были доставлены 5970 граждан, в том числе 1337 детей.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: заболевания сердечно-сосудистой системы – 2531 обращение, респираторные заболевания – 2385, неврологические патологии – 2148, травмы – 1630. Кроме того, врачи “скорой” оказали помощь 224 пациентам с инсультом, 68 пациентам с инфарктом и 51 – с отравлениями.

За отчётный период помощь врачей “скорой” понадобилась 75 пациентам, в том числе 15 детям, пострадавшим в результате ДТП. Также поступило 96 обращений, связанных с иными неотложными состояниями, в том числе было зарегистрировано 45 случаев ожогов, 5 случаев солнечного удара и один обморок. Также “скорую” вызвали двум пациентам, у которых проявилась аллергическая реакция на укусы насекомых.

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