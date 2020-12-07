За неделю из столицы вывезли более 270 прицепов опавшей листвы

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На прошлой неделе сотрудники Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства вывезли со столичных улиц более 270 прицепов с листьями, пишет ipn.md.

В работах участвовало более 400 человек. Уборка велась даже в воскресенье. Для мероприятий задействовали 25 единиц техники, в том числе несколько погрузчиков.

Глава ведомства сообщил, что в начале прошлой недели на дорогах столицы использовали более 3 тонн противоскользящего реагента. При необходимости аналогичные работы будут проведены и на этой неделе.

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