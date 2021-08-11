За неделю инспекторы ANTA выписали штрафы на 160 тысяч леев

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За нарушение норм перевозки людей, товаров и посылок инспекторы Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA) оформили за последнюю неделю 57 протоколов. В общей сложности, были выписаны штрафы на сумму 3 192 условных единицы (159 600 леев).

Контрольные мероприятия проводились на всей территории Молдовы, а также в пунктах пересечения государственной границы “Леушены”, “Скуляны”, “Тудора”, “Костешты”, “Крива”, “Атаки”, “Кагул” и “Джурджулешты”.

За указанный период 23 водителя были отстранены от вождения с изъятием номерных знаков и регистрационного свидетельства, пишет moldpres.md.

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