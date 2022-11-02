За неделю число случаев ОРВИ в Молдове выросло на 17%

За неделю число случаев ОРВИ в Молдове выросло на 17%

На прошлой неделе в Молдове было зарегистрировано 7027 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что на 17% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ). 

По данным ведомства, большинство случаев ОРВИ (65,7%) было зарегистрировано среди детей. Кроме того, с начала октября в стране было подтверждено два случая гриппа, оба в столице.

НАОЗ сообщает, что в настоящее время во многих медучреждениях страны проводится вакцинация против гриппа. Прививка предназначена в первую очередь для людей из групп с повышенным риском заболевания, людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, а также для беременных.

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