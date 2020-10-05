За неделю более 600 человек нарушили спецрежим в условиях ЧП

0

Информацию представили в пресс-службе Пограничной полиции.

По данным ведомства, всего в период с 28 сентября по 4 октября было задокументировано 717 случаев нарушения пограничного и миграционного законодательства РМ, в связи с чем правоохранители выписали штрафы на 458 100 леев.

Были выявлены:

46 случаев нарушения режима пересечения границы;

645 случаев нарушения спецрежима в условиях ЧП;

9 попыток незаконного провоза товаров.

Кроме того, 6 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.