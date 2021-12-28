За неделю 16 человек попали в больницы страны с переохлаждением и обморожением

0

C 20 по 26 декабря в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14 335 обращений. В медучреждения были доставлены 5424 пациента, из которых 1228 – дети.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 3020 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, 3000 случаев респираторных заболеваний, 1760 случаев неврологических нарушений. Кроме того, 1352 вызова поступили по поводу различных травм.

В это же время за указанный период в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 108 человек (в том числе 16 детей). 94 из них были доставлены в медучреждения.

Кроме того, на прошлой неделе у 13 человек была диагностирована гипотермия I и II степени, ещё у трёх – обморожение. Случаи были зарегистрированы в Бельцах, Единцах, Флорештах, Сороках, Калараше, Чимишлии, Криулянах, Хынчештах, Оргееве, Ниспоренах, Страшенах и в Кишинёве.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.