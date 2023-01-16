За найденный труп кабана в Молдове заплатят 50 евро

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Национальное агентство по безопасности продуктов питания (НАБПП) готово предоставить вознаграждение в размере 50 евро за найденную тушу кабана и информацию о её местонахождении. Об этом сообщили в НАБПП в контексте случая африканской чумы свиней (АЧС), выявленного 12 января в селе Мындык Дрокиевского района.

Как только территориальное подразделение продовольственной безопасности города Дрокия было уведомлено о результатах лабораторных исследований, оно приступило к мероприятиям по ликвидации очага. Была созвана Комиссия по чрезвычайным ситуациям Дрокии, которая утвердила необходимый план.

Эпидемиологическое расследование продолжается и проводится группой инспекторов Дрокиевского территориального управления безопасности пищевых продуктов в сотрудничестве с другими компетентными государственными учреждениями. Перемещение свиней из непрофессиональных хозяйств на бойни, пункты убоя, ярмарки животных на территории Республики Молдова, а также размещение на рынке мяса и побочных продуктов, полученных от них, запрещено.

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