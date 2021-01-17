За “находку” светит срок: мужчина присвоил забытый пассажиром маршрутки кошелёк

За “находку” светит срок: мужчина присвоил забытый пассажиром маршрутки кошелёк

За помощью к правоохранителям обратилась жительница Рыбницкого района. Женщина попросила отыскать кошелёк, который она обронила в маршрутном такси. В портмоне находились документы и деньги.

Сотрудники уголовного розыска нашли 50-летнего мужчину, позарившегося на чужое имущество. Ранее судимый сельчанин рассказал, что женщина вышла, а он пересел на её место, где заметил забытый кошелёк.

Деньги злоумышленник присвоил, а от портмоне с документами избавился, пишет mvdpmr.org. Кошелёк нашли и вернули законной владелице. Разбирательство продолжается.

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