За “находку” грозит срок: парень присвоил iPhone, который обронили на улице (ВИДЕО)

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Молодого человека с видеозаписи разыскивает полиция. Предполагается, что он присвоил телефон, который на улице обронила женщина.

По данным столичной полиции, инцидент произошёл 19 октября на бульваре Дечебал в секторе Ботаника. Женщина уронила iPhone, стоимость которого составляет 11 тысяч леев.

В ходе следственных мероприятий полиции удалось получить видеозапись с места, где был потерян телефон. На кадрах видно, что молодой человек нашёл iPhone, поднял его и продолжил путь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о молодом человеке с видеозаписи, просят звонить по номеру 079 477 337. Конфиденциальность гарантируется.

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