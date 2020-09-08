За многолетний добросовестный труд: группа врачей получила ордена и медали от президента (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня в ходе официальной церемонии в Президентском дворце Игорь Додон вручил высокие государственные награды на основании ранее подписанных указов. Несколько сотрудников системы здравоохранения получили ордена и медали за многолетний добросовестный труд в области здравоохранения, значительный вклад во внедрение передовых форм и методов лечения, а также за преданность делу и самоотверженность, проявленные в медицинской деятельности.

Речь идет о группе врачей из более чем 400 медработников, награжденных на основании июньского указа по случаю их профессионального праздника.

– От всей души поблагодарил гостей за огромную работу и высоко оценил профессионализм, проявленный в преодолении трудностей на передовой борьбы с пандемией. Пожелал всем здоровья, больших успехов и упорства в дальнейшем выполнении врачебного долга, заверив при этом в полной поддержке со стороны руководства страны, – отметил глава государства.

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