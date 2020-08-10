За многолетний добросовестный труд: группа граждан получила награды от президента (ФОТО)

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В ходе официальной церемонии Игорь Додон вручил высокие государственные награды группе граждан Республики Молдова на основании ранее подписанных указов.

Люди, которые удостоились орденов и медалей, являются работниками центральной и местной публичной власти. Награды присуждены им за многолетний добросовестный труд в органах госуправления, за вклад в осуществление социально-экономических преобразований, за активную организаторскую работу.

Президент поблагодарил их за ежедневный вклад в развитие и процветание нашего государства, пожелал им здоровья и дальнейших успехов.

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