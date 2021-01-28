За минувшую ночь спасатели вызволили из “снежного плена” более 170 автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, минувшей ночью на трассах страны оказались заблокированными более 170 транспортных средств, включая грузовики и машины скорой помощи. Больше всего машин застряли на трассах в Штефан-Водском, Каушанском, Кагульском, Тараклийском, Новоаненском, Криулянском, Чимишлийском районах, а также в Гагаузии и Кишинёве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Каушанах из-за неблагоприятных погодных условий женщина, у которой приближались роды, не успевала в больницу. Спасатели отвезли её в медучреждение, где она менее чем через час родила здоровую девочку.

В Тараклии на трассе в снегу застряли две машины скорой помощи. Благодаря быстрому вмешательству сотрудников ГИЧС врачам удалось вовремя добраться до мест назначения. Ещё одна машина скорой помощи оказалась заблокированной на дороге в селе Бурлачены Кагульского района. Бригада спасателей быстро её отбуксировала.

В Гагаузии спасатели вытащили из “снежного плена” 20 автомобилей, в которых находились в общей сложности 35 человек. А в Чимишлии отбуксировали автобус международного рейса, в котором было 15 пассажиров.

В течение минувшей ночи сотрудники ГИЧС оказывали помощь водителям, которые оказались в сложной ситуации из-за снегопада на трассах Кишинёв – Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, Кишинёв – Леушены, Кагул – Балабаны, а также на участках трассы в Гагаузии.

ГИЧС продолжает следить за ситуацией в стране и призывает граждан звонить в чрезвычайных ситуациях в службу 112.

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