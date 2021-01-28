За минувшую ночь спасатели вызволили из “снежного плена” более 170 автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)

За минувшую ночь спасатели вызволили из “снежного плена” более 170 автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, минувшей ночью на трассах страны оказались заблокированными более 170 транспортных средств, включая грузовики и машины скорой помощи. Больше всего машин застряли на трассах в Штефан-Водском, Каушанском, Кагульском, Тараклийском, Новоаненском, Криулянском, Чимишлийском районах, а также в Гагаузии и Кишинёве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Каушанах из-за неблагоприятных погодных условий женщина, у которой приближались роды, не успевала в больницу. Спасатели отвезли её в медучреждение, где она менее чем через час родила здоровую девочку.

В Тараклии на трассе в снегу застряли две машины скорой помощи. Благодаря быстрому вмешательству сотрудников ГИЧС врачам удалось вовремя добраться до мест назначения. Ещё одна машина скорой помощи оказалась заблокированной на дороге в селе Бурлачены Кагульского района. Бригада спасателей быстро её отбуксировала.

В Гагаузии спасатели вытащили из “снежного плена” 20 автомобилей, в которых находились в общей сложности 35 человек. А в Чимишлии отбуксировали автобус международного рейса, в котором было 15 пассажиров.

В течение минувшей ночи сотрудники ГИЧС оказывали помощь водителям, которые оказались в сложной ситуации из-за снегопада на трассах Кишинёв – Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, Кишинёв – Леушены, Кагул – Балабаны, а также на участках трассы в Гагаузии.

ГИЧС продолжает следить за ситуацией в стране и призывает граждан звонить в чрезвычайных ситуациях в службу 112.

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