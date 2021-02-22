За минувший уик-энд в столице задержали четырёх человек с наркотиками

За минувший уик-энд в столице задержали четырёх человек с наркотиками

Все четверо – мужчины в возрасте от 21 года до 29 лет.

Их поймали на Буюканах и Чеканах. Нарушители выдали себя подозрительным поведением.

В итоге патрульные изъяли 3 пакетика с наркотическим веществом растительного происхождения, а у одного из задержанных обнаружили шприц и пакетик с веществом белого цвета.

Граждан доставили в территориальные инспектораты полиции для установления обстоятельств произошедшего.

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