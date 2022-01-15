За минувшие сутки в Молдове потушили более 180 га горящей растительности

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Вмешательство пожарных понадобилось в населённых пунктах Яловенского, Хынчештского, Каларашского районов, а также в муниципии Кишинёв.

В Добруже в результате возгорания выгорело более 60 га травы, ещё 40 га – в селе Бэлцата. В селе Рассвет пожарные потушили 17 га растительности, а в Ципала – 10 га травы. Всего за последние сутки сотрудники ГИЧС потушили 39 очагов возгорания.

Также из-за сильных порывов ветра накануне 33 населённых пункта из 10 районов частично остались без электричества. К сегодняшнему утру обесточенными остаются 12 населённых пунктов в 4 районах.

Вмешательство спасателей также понадобилось для вырубки деревьев в районах Дрокия, Дондюшаны, Ниспорены, Калараш, Новые Анены и Хынчешты. А в столице на Буюканах ​​сотрудникам ГИЧС пришлось снимать металлическую пластину с крыши дома, которая могла упасть в любой момент.

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