За минувшие сутки спасатели потушили два автомобиля

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Инциденты были зарегистрированы в Кишиневе и Кагуле.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, первый случай произошел по улице Драгош Водэ в Кагуле. Там загорелась машина Toyota Auris, которая находилась в гараже, совмещенном с кухней. В результате автомобиль сгорел полностью. Кроме того, огонь уничтожил имущество, которое хранилось в гараже, а также 60% крыши гаража. Кухню и имущество в ней удалось спасти.

Второй инцидент был зарегистрирован сегодня утром на улице Чуфля в Кишиневе. Загорелся автомобиль Daewoo Lanos. Пожар был ликвидирован в 07.40. По данным ГИЧС, огонь уничтожил салон машины, а также повредил заднее крыло припаркованной рядом машины марки Honda Civic.

В результате инцидентов никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгораний выясняются.

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