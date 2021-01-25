За месяц Санду “выкинула на ветер” 3 млн леев из госбюджета, – Цырдя (ВИДЕО)

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Помните, как Санду целый год критиковала Игоря Додона:а) что ходит с охраной, ездит с мигалками,б) тратит по 100 000 леев в день,в) живет, как барин, в резиденции в Кондрице (которую он отремонтировал),г) огородил себя от народа двухметровым забором,д) заседает во дворце в центре столицы (который он восстановил при помощи Турции, за 10 млн евро),е) разъезжает по заграницам, как турист,ё) плохо управляет борьбой с пандемией,ж) набрал кучу советников,з) повысил цены на всё!Дескать, я, Майя Санду, откажусь от всего этого. Я буду управлять лучше!
Ну и что? Прошел месяц. Санду уже выкинула на ветер 3 млн леев из госбюджета.
1) На инаугурацию – в 2 раза больше, чем потратил Додон (111 000 леев).2) Советники – набрала больше, чем было у Додона! И по культуре, по энергетике, и Бог еще знает по каким областям!3) Охранники получили новые пуленепробиваемые зонты!4) Машины с мигалками – ездит на Мерседесе, как и положено!5) Загранпоездки – 46 000 только на поездку в Брюссель! 29 000 – на поездку в Киев. При этом затраты на транспорт скрыла.6) Забор – заявила, что это было электоральным обещанием!7) Борьба с пандемией – утверждает, что президент не отвечает за это!8) Цена на ГСМ выросла на 2 лея за месяц, хотя летом и осенью стоимость горючего удалось снизить.
На самом деле Майя Санду – уникальный случай в молдавской истории. Она каждый день лжёт, кидает или предает на фоне громких оваций карманных СМИ и сотен НПО. Но всему есть начало и конец. И тут даже Сорос не поможет.
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