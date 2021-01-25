За месяц Санду “выкинула на ветер” 3 млн леев из госбюджета, – Цырдя (ВИДЕО)

За месяц Санду “выкинула на ветер” 3 млн леев из госбюджета, – Цырдя (ВИДЕО)
Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.  

Помните, как Санду целый год критиковала Игоря Додона: 

а) что ходит с охраной, ездит с мигалками, 
б) тратит по 100 000 леев в день,
в) живет, как барин, в резиденции в Кондрице (которую он отремонтировал),
г) огородил себя от народа двухметровым забором,
д) заседает во дворце в центре столицы (который он восстановил при помощи Турции, за 10 млн евро),
е) разъезжает по заграницам, как турист, 
ё) плохо управляет борьбой с пандемией,
ж) набрал кучу советников,
з) повысил цены на всё!

Дескать, я, Майя Санду, откажусь от всего этого. Я буду управлять лучше!  

Ну и что? Прошел месяц. Санду уже выкинула на ветер 3 млн леев из госбюджета.

1) На инаугурацию – в 2 раза больше, чем потратил Додон (111 000 леев).
2) Советники – набрала больше, чем было у Додона! И по культуре, по энергетике, и Бог еще знает по каким областям!
3) Охранники получили новые пуленепробиваемые зонты!
4) Машины с мигалками – ездит на Мерседесе, как и положено!
5) Загранпоездки – 46 000 только на поездку в Брюссель! 29 000 – на поездку в Киев. При этом затраты на транспорт скрыла.
6) Забор – заявила, что это было электоральным обещанием!
7) Борьба с пандемией – утверждает, что президент не отвечает за это!
8) Цена на ГСМ выросла на 2 лея за месяц, хотя летом и осенью стоимость горючего удалось снизить.

На самом деле Майя Санду – уникальный случай в молдавской истории. Она каждый день лжёт, кидает или предает на фоне громких оваций карманных СМИ и сотен НПО. Но всему есть начало и конец. И тут даже Сорос не поможет.

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