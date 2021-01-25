За месяц Санду “выкинула на ветер” 3 млн леев из госбюджета, – Цырдя (ВИДЕО)

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Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Помните, как Санду целый год критиковала Игоря Додона: а) что ходит с охраной, ездит с мигалками, б) тратит по 100 000 леев в день, в) живет, как барин, в резиденции в Кондрице (которую он отремонтировал), г) огородил себя от народа двухметровым забором, д) заседает во дворце в центре столицы (который он восстановил при помощи Турции, за 10 млн евро), е) разъезжает по заграницам, как турист, ё) плохо управляет борьбой с пандемией, ж) набрал кучу советников, з) повысил цены на всё! Дескать, я, Майя Санду, откажусь от всего этого. Я буду управлять лучше!

Ну и что? Прошел месяц. Санду уже выкинула на ветер 3 млн леев из госбюджета.

1) На инаугурацию – в 2 раза больше, чем потратил Додон (111 000 леев). 2) Советники – набрала больше, чем было у Додона! И по культуре, по энергетике, и Бог еще знает по каким областям! 3) Охранники получили новые пуленепробиваемые зонты! 4) Машины с мигалками – ездит на Мерседесе, как и положено! 5) Загранпоездки – 46 000 только на поездку в Брюссель! 29 000 – на поездку в Киев. При этом затраты на транспорт скрыла. 6) Забор – заявила, что это было электоральным обещанием! 7) Борьба с пандемией – утверждает, что президент не отвечает за это! 8) Цена на ГСМ выросла на 2 лея за месяц, хотя летом и осенью стоимость горючего удалось снизить.

На самом деле Майя Санду – уникальный случай в молдавской истории. Она каждый день лжёт, кидает или предает на фоне громких оваций карманных СМИ и сотен НПО. Но всему есть начало и конец. И тут даже Сорос не поможет.

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