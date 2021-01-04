За месяц около 600 кишинёвцев воспользовались платформой eu.chisinau.md

За месяц около 600 кишинёвцев воспользовались платформой eu.chisinau.md

В декабре 2020 года 593 кишинёвца уведомили муниципальные службы о проблемах через онлайн-платформу eu.chisinau.md. 132 вопроса уже были решены, пишет moldpres.md.

Как сообщил на онлайн-заседании городских служб врио секретаря Муниципального совета Адриан Талмач, основные проблемы, о которых сообщают жители столицы, связаны с вывозом мусора, уборкой парков и скверов, незаконным размещением киосков, отсутствием уличного освещения и т.д.

По словам чиновника, половина жалоб не может быть разрешена, поскольку они не входят в компетенцию органов местного управления.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md