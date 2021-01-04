За месяц около 600 кишинёвцев воспользовались платформой eu.chisinau.md

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В декабре 2020 года 593 кишинёвца уведомили муниципальные службы о проблемах через онлайн-платформу eu.chisinau.md. 132 вопроса уже были решены, пишет moldpres.md.

Как сообщил на онлайн-заседании городских служб врио секретаря Муниципального совета Адриан Талмач, основные проблемы, о которых сообщают жители столицы, связаны с вывозом мусора, уборкой парков и скверов, незаконным размещением киосков, отсутствием уличного освещения и т.д.

По словам чиновника, половина жалоб не может быть разрешена, поскольку они не входят в компетенцию органов местного управления.

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