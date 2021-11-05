За «лёгким» заработком: задержана женщина, которая втягивала девушек в занятие проституцией

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Сотрудниками уголовного розыска Каменского РОВД была задержана 25-летняя гражданка, которая «трудоустраивала» девушек за границей, а по сути, отдавала их в сексуальное рабство.

Как было установлено правоохранителями, «работницы» подбирались в основном из неблагополучных семей. Зарплату обещали высокую – от 4000 до 6000 евро в месяц – за оказание услуг интимного характера в Греции.

Установлены две потерпевшие. В одной из квартир в городе Каменка ждала отправки в Грецию 18-летняя девушка. У юной сельчанки уже были подготовлены все документы, она ожидала вылета.

Подозреваемая задержана. За совершение особо тяжкого преступления ей может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.

Милиция в свою очередь предостерегает граждан от необдуманных действий в погоне за «лёгким» заработком. В чужой стране зачастую люди оказываются в рабстве, не имея права ни на что.

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