За какое преступление чаще всего назначают исправительные работы?

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В 2019 году суды назначили исправительные работы более 3 700 правонарушителям, а за пять месяцев 2020 года – более 1 100 нарушителям. Чаще всего такое наказание получают водители, севшие за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

Отдел унификации практики в области представления обвинения в судебных инстанциях Генеральной прокуратуры отмечает, что большинство наказаний в виде неоплачиваемых общественных работ были применены вследствие отмены ещё в 2018 году наказания в виде штрафа и введения наказания только исправительными работами за вождение в нетрезвом виде. Так, в 2019 году свыше двух тысяч человек были приговорены к этому наказанию за указанное преступление, передаёт ipn.md.

К неоплачиваемым общественным работам приговаривали и за домашнее насилие, скрытное хищение имущества другого лица, нарушение неприкосновенности жилища, незаконный оборот наркотиков, этноботанических средств или их аналогов не в целях отчуждения, за хулиганство, за изготовление, владение, продажу или использование поддельных официальных документов, печатей или штампов, за угрозы или насилие в отношении должностного лица или лица, выполняющего свой общественный долг, и т.д.

Осуждённые выполняли такие работы, как: уборка территорий промышленных предприятий, оказание помощи в сезонных полевых работах (в том числе сбор урожая фруктов и овощей, уборка семенных и технических культур, посадка деревьев, временные работы по уходу за животными и их выпасу, различные работы по благоустройству и т. д.). Осуждённый может быть привлечён к работам, требующим особой квалификации, только в том случае, если у него имеется такая квалификация.

Согласно Уголовному кодексу, неоплачиваемые общественные работы назначаются на срок от 60 до 240 часов и выполняются в размере от 2 до 4 часов в день, в течение времени, свободного от основной работы или учёбы. График работы устанавливается совместно с осуждённым. В случае если осуждённый не занят по основному месту работы или учёбы, по его запросу или с его согласия, наказание может исполняться до 8 часов в день.

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