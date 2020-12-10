За качеством осуществления проектов в Кишинёве будет следить специальная группа

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При столичной примарии создана рабочая группа, которая будет отвечать за надзор за инвестиционными проектами, реализуемыми на территории Кишинёва за счет муниципального бюджета. В её состав вошли члены кабинета генерального примара, руководители муниципальных управлений и предприятий, а председателем стал вице-примар Кишинева Илие Чебан.

Как сообщил на своей странице в соцсети градоначальник, члены группы отвечают за сбор и анализ отчетов об этапах реализации инвестиционных проектов и ходе работ. Они будут следить за тем, чтобы работы выполнялись в соответствии с нормами, а в противном случае – вносить предложения по устранению несоответствий.

– Мы хотим, чтобы работы в Кишиневе выполнялись в соответствии с высочайшими стандартами и выдержали проверку временем, – отметил Ион Чебан.

До 20 января 2021 года рабочая группа представит результаты проверки проинспектированных объектов.

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