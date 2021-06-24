За гражданами Молдовы следят сотрудники зарубежных спецслужб, – заявление (ВИДЕО)

За гражданами Молдовы следят сотрудники зарубежных спецслужб, – заявление (ВИДЕО)

На территории Республики Молдова находятся представители иностранных секретных служб, которые следят за различными людьми, включая депутатов. Об этом на брифинге для прессы заявил социалист Адриан Лебединский.  

Он отметил, что получил эту информацию из достоверного источника.

– В настоящее время в нашей стране есть несколько групп представителей секретных служб других государств, которые следят за чиновниками в Молдове – депутатами и не только. Я обращусь с запросом в Генпрокуратуру и правовые органы с тем, чтобы была проверена деятельность СИБ. Служба информации и безопасности позволяет секретным спецслужбам следить за нашими гражданами, – сказал Лебединский. 

В СИБ данную информацию пока не прокомментировали.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md