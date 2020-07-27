За границу любой ценой: в Джурджулештах поймали нарушителя

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Ограничения на трансграничное движение и отсутствие документов не остановили гражданина Украины, который незаконно пересёк границу, чтобы устроиться на работу в Румынии. Пограничники задержали мужчину вблизи Джурджулешт.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент был зарегистрирован в конце прошлой недели. Охранник местного объекта сообщил правоохранителям о том, что заметил подозрительного человека. Он шёл со стороны пограничной линии в сторону пункта пересечения трёх стран. Пограничники быстро отреагировали и задержали нарушителя. При нём не было никаких документов. Для выяснения всех обстоятельств задержанного отконвоировали в штаб-квартиру.

В ходе проверки было установлено, что пограничниками был задержан 37-летний житель украинского города Винница. В ходе допроса он признался, что незаконно пересёк молдо-украинскую границу, чтобы добраться до Румынии, где планировал устроиться на работу.

Мужчина помещён в изолятор Инспектората полиции Кагула до принятия решения о его экстрадиции.

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