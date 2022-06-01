За год в налоговую было подано более 106 тысяч деклараций

0

Государственная налоговая служба получила 106 604 декларации по налогу на прибыль за финансовый период 2021 года, поданные хозяйствующими субъектами. Это на 4 464 больше, чем в 2020 году.

За тот же период в налоговую инспекцию также поступила 174 301 декларация по налогу на прибыль, поданная физическими лицами, не занимающимися предпринимательством, что на 1 791 декларацию меньше по сравнению с 2020 годом.

– По хозяйствующим субъектам за 2021 год совокупные доходы составили 494,9 млрд леев, а общие расходы — 447,7 млрд леев. По сравнению с 2020 г. доходы увеличились на 86,2 млрд леев, а расходы – на 64,7 млрд леев. Подоходный налог, задекларированный хозяйствующими субъектами за 2021 год, составил 5,5 млрд леев, увеличившись на 1,6 млрд леев по сравнению с 2020 годом, — указывает ведомство.

Согласно полученным данным, основными отраслями народного хозяйства, в которых учитывался исчисленный подоходный налог, были: торговля, обрабатывающая промышленность, сельское и лесное хозяйство, финансовая и страховая деятельность, а также сфера строительства и операции с недвижимостью, передаёт moldpres.md.

Что касается индивидуальных налогоплательщиков – граждан, то сумма дохода, полученного по сведениям, представленным плательщиками доходов, за 2021 год составила 83,3 млрд леев, доходы – 1,52 млн человек, а подоходный налог, удержанный у источника выплаты и задекларированный, составил 6,08 млрд леев.

В совокупности доходов, полученных физическими лицами-гражданами, преобладают доходы в виде выплаты заработной платы (76,05%), за ними следуют доходы, полученные в виде дивидендов (11,12%), и доходы, полученные от передачи во владение и/или пользование недвижимым имуществом и мебелью, за исключением земель сельскохозяйственного назначения (3,14%).

За финансовый период 2021 г. 4 007 человек получили доходы в размере более одного миллиона леев каждый (по сравнению с 2 962 физическими лицами за период 2020 г.), общий доход, полученный этими лицами, составляет 12 825,7 млн ​​леев, а удержанный налог составляет 837,9 млн леев (по сравнению с доходом в размере 9 694,9 млн леев и удержанным налогом в размере 611,1 млн леев за период 2020 г.).

Наибольшая сумма дохода, задекларированного физическим лицом в 2021 г. на основании декларации, составила 153,6 млн леев. По данным Налоговой службы, самому молодому человеку в этой категории 18 лет, самому старшему – 88 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.