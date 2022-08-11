За год пандемии количество браков в Молдове выросло

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В 2021 году в Молдове было заключено 22,5 тыс. браков, что в 1,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Такие данные опубликовало Национальное бюро статистики.

Впервые в брак вступили 15,6 тыс. пар в возрасте от 16 до 34 лет. В прошлом году средний возраст мужчин, вступающих в брак, составил от 25 до 29 лет, а женщин – от 20 до 24 лет, передает realitatea.md.

Средний возраст вступления в первый брак составлял 29 лет для мужчин и 26 лет для женщин.

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