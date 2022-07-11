За год газ в Молдове подорожал на 300%, отопление – на 92%, овощи – на 80%

За год газ в Молдове подорожал на 300%, отопление – на 92%, овощи – на 80%

Такие данные содержатся в отчёте Национального бюро статистики. 

С июня 2021 года по июнь 2022 года горючее в Молдове подорожало на 65,72%, а электроэнергия на 52,53%. В то же время пассажироперевозки стали на 36,85% дороже.

Что касается продуктов питания, то яйца подорожали на 53,21%, хлеб на 34,1%, фрукты на 23,01%, мясо на 26,12%, молоко и молочные изделия на 25,57%, сахар на 31,25%, растительное масло на 17,98%.

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