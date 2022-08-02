За год на “Туристическом троллейбусе” прокатились около 10 тысяч человек

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Проекту “Туристический троллейбус Chișinău Sightseeing” – год. За этот период было организовано более 430 поездок, которыми воспользовались около 10 000 туристов. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

По его словам, 300 поездок были организованы согласно расписанию выходного дня, а 130 – тематические поездки. В настоящее время проект “Туристический троллейбус Chisinau Sightseeing” осуществляет свою деятельность посредством 2 транспортных единиц (второй троллейбус будет дополнительно задействован 1 октября 2022 года).

В течение года в рамках проекта Chișinău Sightseeing были организованы различные тематические экскурсии, всего 74 поездки: по случаю зимних праздников, Пасхальных праздников, Дня защиты детей, Дня знаменитых врачей Кишинёва, Дня государственного служащего, Дня знаменитых супружеских пар Кишинёва, по случаю фестиваля “Приветствую тебя, Кишинёв!”.

– Бесплатные экскурсии были предоставлены ученикам 35 учебных заведений и детям из 9 приёмных семей. Также были организованы 2 специальные поездки для дипломатических миссий, аккредитованных в Кишинёве, и для 6 делегаций из Румынии и Украины, – сказал Чебан.

Кроме того, иностранные туристы из Украины, Румынии, Латвии, Эстонии, России, Словении, Словакии, Чехии, Германии, Франции, Италии, Турции, Швеции, Республики Куба, Аргентины, США, Канады и т.д. воспользовались услугами туристического троллейбуса.

Туристический троллейбус был арендован за плату более 50 раз: для индивидуальных поездок, дней рождения, юбилеев, съемок, корпоративных мероприятий (“Прощай, детский сад” и “Последний звонок”), для выпускников школ (около 1500 человек).

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