“За Гагаузию! За Молдову! За Стояногло!”: в Комрате в четверг пройдёт народный митинг

Жителей Гагаузии ждут в четверг, 7 октября, на митинге, который состоится на площади перед Домом культуры.

Соотечественники! Гагаузы!

Сегодня решается судьба нашей страны. Или мы сможем сохранить мир и единство нашей Родины, или деструктивные силы через принуждение и провокации приведут ситуацию к непредсказуемым последствиям!

То, что произошло в эти дни, та вакханалия, которая творится с арестом и обвинениями по отношению к генеральному прокурору нашей страны, патриоту, гагаузу — Александру Стояногло — это красная черта!

Наша команда приняла решение поддержать предложение многих жителей родной Гагаузии и всей Молдовы, в целом, и принять участие 7 октября в народном митинге «За Гагаузию! За Молдову! За Стояногло!».

Народное собрание Гагаузии предлагает провести собрание граждан в субботу, 9 октября. Стало известно и о проведении общереспубликанского протеста в Кишинёве, в воскресенье, 10 октября.

Таким образом, практически в ежедневном формате народ покажет своё единство во имя нашей родной автономии, нашей Молдовы, наших соотечественников! – написал на своей странице в соцсети представитель инициативной группы Виктор Петров.