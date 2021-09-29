“За двумя зайцами”: полицейские устроили погоню за нарушителями на мотоцикле (ВИДЕО)

“За двумя зайцами”: полицейские устроили погоню за нарушителями на мотоцикле (ВИДЕО)

Инцидент произошёл минувшей ночью в селе Крихана Веке Кагульского района.

Двое мужчин на мотоцикле Jawa, который “восьмёрками” ехал по селу, пытались скрыться от преследования сотрудников полиции. Нарушители намеревались спрятаться в лесу на окраине населённого пункта, но их задержали, сообщает пресс-служба Национального инспектората общественной безопасности.

За рулём мотоцикла, который последний раз проходил техосмотр три года назад, находился 55-летний житель села Крихана Веке. У него нет водительского удостоверения. Более того, мужчина управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии – в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,63 мг/л алкоголя. Пассажир, 50-летний мужчина, тоже был “подшофе”, но проходить тест на алкоголь отказался. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.

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Комментарии (1)

  1. Я не знаю почему,к сожалению, мотоциклисты часто игнорируют сооблюдать правила не только к транспорту но и к самому себе,не носят соответственную одежду,шлем итд. Быть пьяный,в сёлах это” норма”. Граждане инспекторы вы молодцы,если начали уделять внимание и на этот вид злостных нарушителей. Браво!

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