За две недели в столице задержали полторы сотни нарушителей закона (ВИДЕО)

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Мобильные команды Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы с 8 по 21 мая ответили на 2 913 обращений жителей города.

За отчётный период были задержаны 52 человека. Во время патрулирования улиц и дворов жилых домов правоохранители раскрыли 6 краж, 9 случаев хулиганства, 12 случаев, связанных с наркотиками, а также случай домашнего насилия.

В общей сложности были задержаны 150 человек, из которых 12 объявленных в розыск, 13 государственных должников и 19 человек, на которых были выданы ориентировки.

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