За две недели в полицию Кишинёва поступило почти 4 тысячи обращений от граждан (ВИДЕО)

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Мобильные бригады Батальона патрулирования и оперативного реагирования столичной полиции с 23 июня по 6 августа отреагировали на 3898 обращений жителей Кишинёва, 1671 из которых поступили в дневное время суток, а 2227 – ночью.

За отчётный период сотрудники полиции провели более 50 спецопераций, в результате которых были задержаны преступники и их сообщники. Кроме того, правоохранители раскрыли 6 краж, одно ограбление, 15 случаев хулиганства, 9 случаев, связанных с наркотиками, а также 5 случаев домашнего насилия.

Полицией были задержаны 157 человек, подозреваемых в совершении административных правонарушений, а также 10 объявленных в уголовный розыск, 12 государственных должников и 19 человек, на которых были выданы ориентировки.

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