За две недели в Кишинёве поймали десятки нарушителей закона (ВИДЕО)

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Мобильные бригады Батальона патрулирования и оперативного реагирования столичной полиции с 14 по 27 января отреагировали на 2 350 обращений жителей Кишинёва.

За отчётный период правоохранители провели 39 задержаний. Были раскрыты 7 краж, 13 преступлений, связанных с наркотиками, 11 случаев хулиганства, 3 случая домашнего насилия.

Полицией были задержаны 98 человек, подозреваемых в совершении правонарушений, 27 объявленных в уголовный розыск, 9 государственных должников и 17 человек, на которых были выданы ориентировки.

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