За две недели от коронавируса в Молдове вакцинировались почти 15 тысяч человек

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По состоянию на вечер 15 марта число вакцинированных от коронавируса граждан составило 14814. Таковы данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Только за последние 24 часа вакцину получили 2060 человек. Побочные эффекты проявились у 334 граждан.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Молдове началась 2 марта. На первом этапе прививают медицинских работников.

На данный момент для вакцинации доступен только один препарат, AstraZeneca, от которого массово отказываются многие европейские страны.

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