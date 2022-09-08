За два месяца было продано около 80 000 абонементов на проезд в общественном транспорте

0

Директор Кишинёвского управления электротранспорта Дорин Чёрный сообщил, что по итогам продаж общая сумма, собранная в июле-августе, составляет около 35 млн леев.

Самыми востребованными являются проездные на 1 месяц (около 38 000), затем следуют абонементы на 6 месяцев (около 14 000) и на 3 месяца (около 11 000), – уточнил Чёрный, пишет moldpres.md.

Напомним, стоимость новых проездных составляет 234 лея на один месяц, 594 лея – на три и 972 лея – на шесть месяцев. Местонахождение точек продажи абонементов можно найти на сайте Кишинёвского управления электротранспорта и на сайте Городского автобусного парка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.