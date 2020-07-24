За долгий и усердный труд: президент вручил группе граждан ордена и медали (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе официальной церемонии в Президентском дворце Игорь Додон вручил высокие государственные награды на основании подписанных ранее указов.

Сегодня орденами и медалями были награждены обычные граждане, которые работают в различных областях и на протяжении многих лет отличились долгим и усердным трудом: учителя, вложившие много сил в воспитание нескольких поколений; выдающиеся спортсмены, прославившие нашу страну за рубежом; артисты и другие категории граждан, продемонстрировавшие высокое профессиональное мастерство.

Глава государства искренне поблагодарил всех за их огромную работу и преданность профессии, а также пожелал им здоровья и дальнейших успехов.

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