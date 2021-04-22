За десять лет “Железная дорога Молдовы” лишилась 1,5 млрд леев

За десять лет “Железная дорога Молдовы” лишилась 1,5 млрд леев

Госпредприятие находится на грани банкротства. Сложившаяся ситуация требует срочных мер. Такие выводы содержатся в отчете парламентской комиссии, созданной по инициативе фракции ПСРМ. 

По словам председателя комиссии, депутата ПСРМ Олега Липского, проблемы предприятия начались в 2010 году. Из-за плохого управления миллионы леев были израсходованы неэффективно, были неоправданные расходы, применялись незаконные схемы, подписывались сомнительные контракты и проводились мнимые тендеры, что пагубно сказалось на финансовом состоянии предприятия.

Депутат представил несколько цифр, доказывающих, что часто меняющееся руководство действовало в ущерб государственным интересам. Так, урон от неэффективного использования топлива только за два года составил 23 млн. леев. В результате незаконченного строительства потери оцениваются в 64 млн. леев. Ущерб от работ на участке железной дороги Кагул-Джурджулешты составил 502 млн. леев, необоснованные расходы оцениваются в 20 млн. леев, транспортировка без билетов стоила госбюджету более 132 млн. леев. Также ЖДМ пришлось заплатить различные штрафы в размере 10,5 млн. леев.

Из 12 тысяч сотрудников, числившихся на “Железной дороге Молдовы” в 2010 году, осталось всего 6 тысяч человек. Несмотря на вопиющие нарушения никто из ответственных сотрудников не был осужден. За это время штрафы за кражу дизельного топлива получили только 6 сотрудников.

В своем отчёте следственная комиссия также представила ряд рекомендаций правительству и Генеральной прокуратуре.

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