За десять лет “Железная дорога Молдовы” лишилась 1,5 млрд леев

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Госпредприятие находится на грани банкротства. Сложившаяся ситуация требует срочных мер. Такие выводы содержатся в отчете парламентской комиссии, созданной по инициативе фракции ПСРМ.

По словам председателя комиссии, депутата ПСРМ Олега Липского, проблемы предприятия начались в 2010 году. Из-за плохого управления миллионы леев были израсходованы неэффективно, были неоправданные расходы, применялись незаконные схемы, подписывались сомнительные контракты и проводились мнимые тендеры, что пагубно сказалось на финансовом состоянии предприятия.

Депутат представил несколько цифр, доказывающих, что часто меняющееся руководство действовало в ущерб государственным интересам. Так, урон от неэффективного использования топлива только за два года составил 23 млн. леев. В результате незаконченного строительства потери оцениваются в 64 млн. леев. Ущерб от работ на участке железной дороги Кагул-Джурджулешты составил 502 млн. леев, необоснованные расходы оцениваются в 20 млн. леев, транспортировка без билетов стоила госбюджету более 132 млн. леев. Также ЖДМ пришлось заплатить различные штрафы в размере 10,5 млн. леев.

Из 12 тысяч сотрудников, числившихся на “Железной дороге Молдовы” в 2010 году, осталось всего 6 тысяч человек. Несмотря на вопиющие нарушения никто из ответственных сотрудников не был осужден. За это время штрафы за кражу дизельного топлива получили только 6 сотрудников.

В своем отчёте следственная комиссия также представила ряд рекомендаций правительству и Генеральной прокуратуре.

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