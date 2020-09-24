За день на улицах столицы задержали трёх потребителей наркотиков (ФОТО)

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Один из задержанных искал “закладку”, а еще двоих поймали за употреблением запрещённых веществ.

В первом случае речь идет о 40-летнем мужчине, его задержали в Центре. Он признался, что покупал наркотики через Telegram. Пакет с веществами был обнаружен в указанном гражданином месте.

Ещё двое попались на Рышкановке. Мужчины 27 и 38 лет употребляли наркотики при помощи самодельного устройства.

В обоих случаях запрещенные вещества были изъяты и отправлены на экспертизу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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