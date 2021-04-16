За день на столичных улицах задержали двух потребителей наркотиков

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На улице А. Руссо карабинеры задержали 36-летнего мужчину. Он признался, что хранил наркотики и добровольно передал упаковку с запрещённым веществом.

Гражданина доставили в ИП Чекан для дальнейших разбирательств.

Во втором случае на бульваре Куза-Водэ в недостроенном здании находился 32-летний мужчина в наркотическом опьянении. При нём также нашли пакетик с наркотическим веществом.

Оба случая расследуют органы правопорядка.

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