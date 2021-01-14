За что нужно поставить памятник Бодюлу?

За что нужно поставить памятник Бодюлу?

3 января – день рождения Ивана Бодюла. Его упрекали в притеснениях творческой интеллигенции, мол, из-за него Друцэ, Унгуряну и другие деятели культуры уехали в Москву. Это, конечно, плохо, но, как говорится, всё познаётся в сравнении…

Мнение Демидецкого

Нынешние политики вообще половину населения из страны выгнали. И каждый вечер комментаторы брызжут слюной с телеэкранов, называя это историей успеха.

А ведь многие притеснённые Бодюлом именно во времена его правления создали лучшие произведения, прославились на весь мир. Некоторые сосланные даже очень неплохо обосновались в хлебной Москве, которую при этом не устают ругать. Но вот парадокс: с наступлением «свободы» и «возрождения», о которых так много кричали у нас на митингах, ни фильмов, ни книг достойных тех времён как-то не видно.

Помню, в начале 90-х пару «демократически» настроенных депутатов предложили мне написать статью об «ужасах бодюлизма». Я ответил, что такой материал можно написать только после того, как усилиями новых политиков жизнь у нас станет прекрасной и о временах СССР будут вспоминать с ужасом.

Увы, за 30 лет независимости ВВП нашей республики составляет только 70 % от уровня 1989 года. А ведь за такой же период после самой страшной войны и голода её экономический потенциал вырос более чем в 50 раз. И в этом есть немалая заслуга Бодюла и многих тех, кого он продвигал. Люди это помнят. Может, поэтому Молдавия стала первой и единственной постсоветской республикой, где избиратели вернули к власти коммунистов. И заслуга в этом была не Воронина, а политиков, которые уже 30 лет разрушают, но никак не могут разрушить всё созданное при Бодюле. Думаю, только за это Ивану Ивановичу нужно поставить памятник…

Валерий Демидецкий,
собкор РИА ТАСС

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