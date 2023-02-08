За четыре года в модернизацию зоопарка было вложено более 23 млн леев

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За последние четыре года примария Кишинёва вложила более 23 млн леев в модернизацию инфраструктуры зоопарка и приобретение новых животных и птиц.



Так, в этот период проводились ремонтные работы, строительство вольеров для медведей, хищных зверей и приматов. Также капитально был отремонтирован Клуб юных биологов. Всего из муниципального бюджета в 2020, 2021, 2022 и 2023 годы на зоопарк было выделено 23 миллиона 238 тысяч леев.

Стоит отметить, что в коллекции птиц насчитывается более 430 особей – представителей более 50 видов птиц, включая декоративных, хищных и гнездящихся. На современных информационных стендах можно узнать подробную информацию о них, где они живут и чем питаются.

В секции экзотических птиц на начало 2023 года насчитывалось около 260 птиц. В зоопарке представлены различные виды попугаев. Больше всего нимф – в коллекции насчитывается до 80 птиц этого вида.

Коллекция зоопарка представлена редкими и исчезающими видами. Секция грызунов порадует посетителей своей коллекцией животных ближе к тёплому сезону. В холодное время года большинство животных содержатся в помещениях, так как они не переносят низких температур.

Более 50 грызунов будут встречать гостей в новом сезоне. Среди них капибары, патагонские мары с их уже подросшим потомством, шиншиллы, агути, морские свинки и хомяки разных видов.

В секции копытных животных ежегодно рождаются полосатые зебры, венгерские степные быки или ламы, отличающиеся друг от друга цветом глаз. Всего в секции представлено 90 животных 16 видов. Самые большие семьи – у домашних ослов (13 животных) и сибирских коз (12 животных), затем следуют домашние копытные животные в сельском дворе. Все 10 камерунских козлов взаимодействуют с маленькими гостями зоопарка.

Самый впечатляющий раздел зоопарка – секция хищников. Они представлены как мелкими хищными животными (сервалы, каракалы, еноты, камышовые коты, хорьки и куницы), так и крупными хищными животными (медведи, львы, тигры, леопарды и рыси).

Есть в этом разделе и редкие виды животных, большинство из которых участвуют в различных международных программах по охране природы и защите редких и исчезающих видов. Всего в секции насчитывается 31 крупный и 41 мелкий хищник.

В этом году террариум снова остается закрытым для посетителей, хотя некоторых представителей можно увидеть в витринах на центральной аллее зоопарка. Коллекция в террариуме представлена в основном змеями. Здесь обитают 11 анаконд, два вида удавов, три вида полозов, шесть видов черепах.

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