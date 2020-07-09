За чей счёт лечение на дому?

За чей счёт лечение на дому?

Слышала, что на бюджетные деньги лечат от коронавируса только тех инфицированных, кто попадает в больницы. А проходящие лечение на дому из своего кармана оплачивают лекарства? А. Непоту, Кишинёв

– Любой, кому ставится диагноз в государственной лаборатории, проходит бесплатное тестирование за государственные деньги, – отметила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. – При Министерстве здравоохранения есть специализированная комиссия, которая тщательно изучила вопрос касательно того, какое лечение рекомендуется. Пациенты с лёгкими формами проходят лечение на дому. Обычно рекомендуемым лекарством является парацетамол, который применяется, если есть температура. Если у человека не падает температура и он нуждается в лечении антибиотиками, его госпитализируют. Мы не меняли нашего подхода. Дети, беременные женщины, люди старше 60 лет или имеющие определённые проблемы со здоровьем помещаются в больницы в обязательном порядке.

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