За безопасность пассажиров: в Молдове стартовала операция «Автобус»

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С сегодняшнего дня до 10 июня включительно на территории Молдовы будет проводиться операция «Автобус». В её рамках будут проверены единицы общественного транспорта, а также условия перевозки пассажиров.

В частности, будут проверяться наличие техосмотра и необходимой категории прав, соблюдение водителями правил дорожного движения и так далее.

Стоит отметить, что в прошлом году в Молдове произошло 97 ДТП с участием общественного транспорта. Три человека погибли, 106 получили травмы различной степени тяжести.

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