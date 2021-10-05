За антироссийский демарш Санду в США граждане заплатили 78 тысяч леев

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Визит Майи Санду в Нью-Йорк, где она выступила на пленуме Генеральной Ассамблеи ООН, обошёлся в 78,6 тысяч леев. Информацию представили в президентуре.

49,6 тысяч стоили авиабилеты, 20,5 – размещение, а 8,5 тысяч леев были выданы в качестве командировочных.

Напомним, в рамках выступления Санду потребовала “полного и безоговорочного вывода российских вооруженных сил” из Приднестровья.

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