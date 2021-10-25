За 5 лет в Молдове зарегистрировали более 70 случаев отравления красками

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Около 10-15 случаев отравления парами красок ежегодно регистрируется в Республике Молдова. С 2016 по 2020 годы произошло более 70 таких отравлений.

Данные обнародовало Национальное агентство общественного здоровья, пишет moldpres.md. Как уточнили в ведомстве, во время Международной недели профилактики отравления свинцом в Молдове будут проводиться информационные и образовательные онлайн-мероприятия для уязвимых групп населения, в особенности для детей, об опасностях и последствиях отравления свинцом, а также о мерах по предупреждению интоксикаций и защите здоровья.

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