За 5 часов в фильтр полицейских попались десятки нарушителей ПДД

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Вчера вечером офицеры Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) провели облаву на водителей, не оплативших штрафы за ранее допущенные нарушения ПДД.организовали фильтр у въезда в село Магдачешты. Так, всего за 5 часов было проверено около 350 водителей.

В результате были задокументированы 76 водителей. Больше половины из них превысили скорость движения. На втором месте находятся водители, нарушившие дорожную разметку. Некоторые из нарушителей не имели при себе прав, другие ездили на автомобилях с техническими дефектами или нарушили правила регистрации.

Кроме того, было выявлено 46 водителей получили предписание явиться в Отдел мониторинга и документирования дорожного движения, чтобы подтвердить личность водителя, находившегося за рулём транспортного средства в момент нарушения ПДД, которое было зафиксировано дорожной камерой.

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