За 2 недели в полицию поступило более 2 500 обращений от граждан (ВИДЕО)

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Мобильные команды Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции с 20 февраля по 5 марта отреагировали на 2 560 звонков жителей столицы.

Во время патрулирования улиц и дворов жилых домов правоохранители раскрыли 3 кражи, 4 случая, связанных с наркотиками, угрозу убийством, 15 актов хулиганства, 2 случая домашнего насилия, ограбление и пр.

За отчётный период были задержаны 55 правонарушителей, 14 человек, объявленных в розыск за различные правонарушения, 2 государственных должника, 5 человек и 1 автомобиль, на которых были выданы ориентировки.

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