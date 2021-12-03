За две недели в полицию поступило более 2600 звонков от жителей столицы

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Мобильные бригады Батальона патрулирования и оперативного реагирования столичной полиции с 19 ноября по 3 декабря отреагировали на 2 664 обращения жителей Кишинёва.

За отчётный период сотрудники полиции провели 57 задержаний. Правоохранители раскрыли 4 кражи, 12 случаев, связанных с наркотиками, 18 случаев хулиганства, 8 случаев домашнего насилия и пр.

Полицией были задержаны 179 человек, подозреваемых в совершении правонарушений, 29 объявленных в уголовный розыск, 8 государственных должников и 14 человек, на которых были выданы ориентировки.

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