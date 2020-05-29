За две недели столичная полиция задержала почти полсотни правонарушителей (ВИДЕО)

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В течение двух недель мобильные команды Батальона патрулирования и оперативного реагирования полиции столицы отреагировали на 2 186 жалоб граждан.

За указанный период были раскрыты 3 кражи, 3 уличных грабежа, 7 случаев сбыта наркотиков, 11 случаев хулиганства. Были задержаны 6 человек, объявленных в розыск, 13 государственных должников, 15 человек и 2 транспортные единицы, на которые имелись ориентировки. В общей сложности были пойманы 45 правонарушителей.

Столичная полиция продолжает обеспечивать охрану общественного порядка и бороться с уличной преступностью.

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