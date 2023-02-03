За 2 года ПДС потеряла 20% сторонников – опрос

0

Если бы в предстоящее воскресенье в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, ПДС получила бы на них 33,1% голосов граждан. Это почти на 20% меньше, чем на досрочных выборах 2021 года, когда партия “Действие и солидарность” выиграла с результатом 52,8%. Таковы данные опроса общественного мнения, проведённого организацией Watchdog.

В парламент также прошли бы Блок коммунистов и социалистов с 31,1% и партия “Шор” с 16%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос проводился с 17 по 26 января. В исследовании участвовали 1001 респондент. Максимальная погрешность составляет +/-3,1%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.