За 2,5 месяца ПДС потеряла 17,5% сторонников, – опрос

За 2,5 месяца ПДС потеряла 17,5% сторонников, – опрос

Если бы в это воскресенье в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, партия “Действие и солидарность” заручилась бы на них поддержкой всего 35,3% граждан – на 17,5% меньше, чем на выборах 11 июля, когда за ПДС проголосовали 52,8% населения. Об этом свидетельствуют данные опроса iData. 

Состав парламента не изменился бы. Второе место занял бы Блок коммунистов и социалистов, а третье – партия “Шор”. Другие политформирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос общественного мнения проводился с 12 по 24 сентября. В исследовании приняли участие 1086 человек, погрешность составляет +/-3%.

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