Wizz Air закрывает оперативную базу в Кишинёве на неопределённый срок

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С 1 декабря венгерский лоукостер закрывает свою оперативную базу в Кишинёве.

Информацию опубликовал специализирующийся на авиатематике телеграм-канал runway09.aviation, пишет gagauzinfo.md.

Решение авиакомпании принято из-за введённых мер безопасности и из-за неопределённости в молдавском воздушном пространстве. Для пассажиров из Молдовы это будет означать, что некоторые рейсы будут отменены, а другие будут выполняться из Ясс или Бакэу.

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